ВІЙНА В Україні США та ЄС мають діяти, щоб змусити путіна зупинитися - реакція Зеленського на удар по Львову

2025-10-06 08:23

У ніч на неділю росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти випустили більше 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких були крилаті ракети, "Шахеди" та "Кинджали".

Під ударом опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

"Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи. Він постійно отримує доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій і голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Зеленський наголосив, що очікує максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах.

"Росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор", - заявив глава держави.

Він також підкреслив, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії.

"Америка та Європа мають діяти, щоб змусити путіна зупинитися", - додав Зеленський.