Спорт Український форвард Артем Довбик поже перейти з Роми до Наполі

2025-08-22 09:29

Наполі визначився з трьома кандидатами на позицію форварда, серед яких опинився форвард Артем Довбик.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, клуб Антоніо Конте розглядає три варіанти для підсилення атаки. До шорт-листа увійшли: Артем Довбик, який виступає за Рому, Расмус Гойлунд із Манчестер Юнайтед і Андреа Пінамонті з Сассуоло.

Зазначається, що необхідність у підписанні нового нападника виникла після травми Ромелу Лукаку - бельгієць, за попередніми оцінками, пропустить близько трьох місяців.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Рома готова прощатися з Довбиком.