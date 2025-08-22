Спорт Український форвард Артем Довбик поже перейти з Роми до Наполі

2025-08-22 09:29

Наполі визначився з трьома кандидатами на позицію форварда, серед яких опинився форвард Артем Довбик.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, клуб Антоніо Конте розглядає три варіанти для підсилення атаки. До шорт-листа увійшли: Артем Довбик, який виступає за Рому, Расмус Гойлунд із Манчестер Юнайтед і Андреа Пінамонті з Сассуоло.

Зазначається, що необхідність у підписанні нового нападника виникла після травми Ромелу Лукаку - бельгієць, за попередніми оцінками, пропустить близько трьох місяців.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Рома готова прощатися з Довбиком.

subscriber subscriber

Еще по теме

Український форвард Артем Довбик може покинути Рому заради чинного чемпіона Італії

2025-08-20 10:29

Шахтар відхилив трансферну пропозицію Роми у 15 млн євро щодо бразильського вінгера Егіналду

2025-08-08 14:39

Бразильський захисник Веслі Франса завершив трансфер і переходить до команди Довбика

2025-07-30 11:28

Рома хоче підписати нападника Евана Фергюсона, який побореться з Довбиком за місце в основі

2025-07-19 14:36

Еще новости в разделе "Спорт"

Хосеп Гвардіола підтвердив, що планує продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на кілька років

2025-08-22 16:44

Друга спроба: Лондонський Тоттенгем пропонує 80 млн євро за вінгера Ман Сіті Савіньо

2025-08-22 13:30

Менеджер українського боксера Сергія Богачука оскаржив його місце в рейтингу WBC

2025-08-22 11:32

Український форвард Артем Довбик поже перейти з Роми до Наполі

2025-08-22 09:29
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Хосеп Гвардіола підтвердив, що планує продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на кілька років 2025-08-22 16:44
Друга спроба: Лондонський Тоттенгем пропонує 80 млн євро за вінгера Ман Сіті Савіньо 2025-08-22 13:30
Менеджер українського боксера Сергія Богачука оскаржив його місце в рейтингу WBC 2025-08-22 11:32
Український форвард Артем Довбик поже перейти з Роми до Наполі 2025-08-22 09:29