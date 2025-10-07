Економіка В Україні помітно подорожчали нефасовані курячі яйця - це зростання ціни не останнє

2025-10-07 09:25

В Україні помітно здорожчали нефасовані курячі яйця. Нині великі мережі супермаркетів продають їх в середньому по 5,19 грн штука (51,9 грн/десяток), що на 45 коп./штука (4,5 грн/десяток) вище, ніж було наприкінці вересня.

При цьому в експертному середовищі вважають, що зростання цін продовжиться.

Загалом же, за моніторингом OBOZ.UA, великі мережі продають нефасовані яйця по 4,89-6 грн/шт. (43,9/57 грн/десяток).

В експертному середовищі вважають, що яйця в Україні продовжать дорожчати. Причому, нове зростання вартості продукту очікується вже найближчим часом.