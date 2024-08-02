Экономика Стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в 2500 долларов за унцию

2024-08-02 11:32

Стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в 2500 долларов за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на росте геополитических рисков. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Так, цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке поднималась на 17,2 доллара или на 0,7% до 2490,2 доллара за унцию. Чуть раньше во время торгов показатель впервые превысил 2500 долларов. На максимуме он достигал 2502,6 доллара.

В свою очередь, сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,43% - до 29,062 доллара за унцию.

Ранее были опубликованы итоги июльского заседания ФРС США. Регулятор в восьмой раз подряд сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Решения ФРС США по монетарной политике отражаются на курсе доллара, который в свою очередь влияет на котировки золота.