Экономика Що буде з цінами в Україні у 2024 році - міністр фінансів оголосив прогноз

2023-12-15 19:31

Рівень інфляції в Україні наступного року може змінитися. Передбачається близько 10%, проте цей показник може бути відкорегований.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Прогнозні показники інфляції, зафіксовані в бюджеті, там близько 10% передбачається... Ми очікуємо інші макропоказники. Але ці макропоказники можуть бути уточнені через те, що рівень інфляції, який зараз зафіксований, він є значно нижчий від того, який був прогнозований. Тому можливо на наступний рік рівень інфляції потребуватиме корегування, сподіваємося на це", - наголосив Марченко.