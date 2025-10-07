Політика Держсекретар США Рубіо вперше назвав того, хто може замінити Трампа на посаді президента

2025-10-07 12:27

Держсекретар США Марко Рубіо відповів, хто може стати наступником Дональда Трампа на посаді президента. В інтерв'ю для Fox News він заявив, що наступним кандидатом у президенти США від Республіканської партії може бути віцепрезидент Джей Ді Венс. Ведуча запитала в Рубіо, чи піде він на вибори у 2028 році. Однак держсекретар відповів, що це буде Венс, якщо захоче.

"Наступним кандидатом від Республіканської партії, я вважаю, буде віцепрезидент Венс, якщо він вирішить балотуватися. Він мій добрий друг, і він чудово виконує свою роботу", - сказав Рубіо.

Держсекретар пояснив, що відрізняє роботу президента і його команди, наголосивши, що у них чудова команда, де всі працюють "на президента".

"Робота президента і наша робота - це те, що люди іноді плутають. Наша робота полягає у впровадженні порядку денного президента. Чи можемо ми давати поради? Чи можемо ми давати ідеї? Так. Але зрештою, він - людина, яку обрали американці", - додав Рубіо.

subscriber subscriber

Еще по теме

Спецпосланник Трампа Стів Віткофф продав свої бізнес-активи за 120 мільйонів доларів

2025-10-04 11:33

Україна офіційно підтримала план Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа

2025-10-03 10:27

Зеленський обговорив з Трампом можливість поставок Україні крилатих ракет Tomahawk

2025-10-03 08:28

Дональд Трамп наказав запровадити значні нові тарифи імпорт деревини та виробів з дерева

2025-10-01 10:29

Еще новости в разделе "Політика"

Держсекретар США Рубіо вперше назвав того, хто може замінити Трампа на посаді президента

2025-10-07 12:27

МЗС Туреччини прогнозує прорив у врегулюванні війни росії проти України

2025-10-06 16:44

Євросоюз готує багатомільярдний проєкт зі створення "стіни з дронів"

2025-10-04 16:45

Німеччина повністю припинила видачу гуманітарних віз рашистам та білорусам

2025-10-04 13:34
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Держсекретар США Рубіо вперше назвав того, хто може замінити Трампа на посаді президента 2025-10-07 12:27
МЗС Туреччини прогнозує прорив у врегулюванні війни росії проти України 2025-10-06 16:44
Євросоюз готує багатомільярдний проєкт зі створення "стіни з дронів" 2025-10-04 16:45
Німеччина повністю припинила видачу гуманітарних віз рашистам та білорусам 2025-10-04 13:34