ВІЙНА В Україні Після чергових ударів ворога зафіксовані знеструмленя споживачів у Чернігівській і Дніпропетровській областях

2025-10-08 16:47

У ніч на середу рашисти атакували енергетичні об’єкти у Чернігівській і Дніпропетровській областях. Про це повідомило Міненерго 8 жовтня.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівщини та Дніпропетровщини. Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам… На Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що наразі здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

У свою чергу прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що обстрілом серйозно пошкоджено обладнання однієї з ТЕС. Двоє енергетиків поранено.

За даними Укренерго, знеструмлені споживачі у кількох областях. А в Чернігівській області місцеве обленерго наразі вимушено застосовує погодинні відключення обсягом трьох черг одночасно.

Разом з тим споживання електроенергії залишається стабільно високим через хмрну і дощову погоду в більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00", – просять енергетики.