Спорт Главный тренер Ромы оценил дебютный матч украинского форварда Артема Довбика

2024-08-20 09:24

Несмотря на то, что Артем Довбик не сумел забить в своем первом матче в Серии А, украинского нападающего ждет хорошее будущее в итальянском футболе. Так считает главный тренер Ромы Даниэле Де Росси.

По словам наставника римского клуба, игра против Кальяри сложилась для украинского форварда непросто, однако во втором тайме он сумел показать свое мастерство.

"Так, это была нелегкая игра для него. Мы часто использовали длинные передачи в первом тайме, но делали это не так, как хотели. Высокие передачи не проходили из-за давления со стороны соперника. Мы создали для него не лучшие условия.

Во втором тайме он действительно хорошо себя показал, много раз получал мяч и почти забил. Я чувствую, что он забьет много голов", - приводит слова Де Росси официальный сайт Ромы.