ВОЙНА В Украине В Британии вышла книга докторов политических наук под названием "Эффект Зеленского"

2023-01-26 10:27

В Британии вышла книга ученых, докторов политических наук Ольги Онух и Генри Гейла под названием Эффект Зеленского. В ней эксперты исследовали украинскую идентичность и развитие гражданской нации. Об этом сообщает УП.

Отмечается, что восхождение украинского президента на мировую политическую арену и сопротивление нашего народа агрессии россии стали предметом исследования в англоязычном научном мире, которое продолжалось в течение трех лет.

Был произведено анализ диссидентских движений, историй украинских революций, выступлений президента, скетчей 95 Квартала, сериала Слуга народа и провеедены социологические опросы граждан нашей страны.

"Эта книга о том, что мы решили назвать "эффект Зеленского": об украинской гражданской нации, из которой, собственно, вышел этот Зеленский. Что это нация, где граждане привлечены к гражданскому долгу, к общественной активности. И не только с 91-го года, но и тоже со времен диссидентов и раньше. И собственно такая гражданская нация создала, породила Владимира Зеленского и других людей его генерации", - отметила Онух.

Она добавила, что книга не только о гражданской нации, но и о Зеленском как лидере, который смог приобщить к ней людей, еще до 2019 года не видевших себя ее частью. В частности, русскоязычных украинцев восточно-южных регионов.

"Мы спрашивали у рядовых украинцев, как они присоединились к обороне Украины. И там были варианты ответов на выбор: участие в ВСУ, волонтерство, пожертвования. И был пункт Укажите свой вариант. Обычно этой опцией пользуются немногие люди - все выбирают из предложенных готовых вариантов. Но в 22-м году сотни людей нам дописали этот пункт, уточнили, как именно они присоединились к обороне своего государства. И там были такие прекрасные вещи, о которых мы упомянули в книге. Например, человек в каком-то селе в Центральной Украине написал, что он приготовил сытный украинский суп и отнес в ВСУ, чтобы ребятам было что есть. Другой кто-то ответил, что они доили молодых коз, которые дают более питательное молоко, чтобы отнести это в лес украинским солдатам", - сказала Онух.