Спорт 19-річний форвард Марк Гію забив перший гол за Челсі у матчі Ліги чемпіонів

2025-10-24 09:29

19-річний форвард Челсі Марк Гію у матчі Ліги чемпіонів з Аяксом відзначився голом.

Забитий м’яч у ворота нідерландської команди є для Гію першим голом у рамках розіграшу турніру в виступах за Челсі, але це не перший гол у його послужному списку. Раніше іспанський нападник забивав у матчах ЛЧ, перебуваючи у складі Барселони.

Водночас Гію є лише четвертим гравцем, якому скорилося досягнення із забитття м'ячів за два клуби в іграх Ліги чемпіонів до досягнення 20-річного віку.

Раніше так само відзначилися Кіліан Мбаппе (у виступах за Монако і ПСЖ), Ерлінг Голанн (в іграх за Зальцбург і Боруссію Д), а також Джордж Іленіхена, який позаминулого року забив Барселоні, перебуваючи у складі Антверпена, а минулої осені двічі розписався у воротах Барси як суперниці Монако.