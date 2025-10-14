Життя В Україні встановили нові терміни опалювального сезону – з 1 листопада по 31 березня

2025-10-14 12:33

Кабінет міністрів встановив нові терміни опалювального сезону в Україні – з 1 листопада по 31 березня замість попередніх термінів з 15 жовтня по 15 квітня. 

Так, постанова №1267 від 8 жовтня поточного року вносить зміни до урядової постанови від 19 липня 2022 року №812 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам".

"У додатку до Положення абзац третій підпункту 1 пункту 1 після слів і цифр "з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р. (міжопалювальний період)" доповнити словами і цифрами "з 1 листопада 2025 р. до 31 березня 2026 р. (опалювальний період)", – зазначається в змінах, що додаються.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Нафтогазу від початку війни. По потужностях на Харківщині та Полтавщини рашисти випустили 35 ракет і 60 дронів. Після цього ЗМІ повідомили, що Україна за день втратила до 60% видобутку газу. 

