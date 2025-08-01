Спорт 19-річний український воротар достроково розірвав контракт із німецьким Баєром

2025-08-01 10:27

Український воротар Олександр Петренко змінює клуб. За інформацією Legioners.Ua, 19-річний голкіпер достроково розірвав контракт із німецьким Баєром за обопільною згодою сторін та найближчим часом стане гравцем празької Славії.

Зазначається, що Петренко підпише довгострокову угоду зі столичним клубом - контракт розрахований на 4,5 роки. Фінансові умови угоди наразі не розголошуються.

У Славії планують поступово інтегрувати українця до основної команди. Клуб ухвалив рішення підписати голкіпера після успішного перегляду.

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Зірковий нападник Ліверпуля і збірної Колумбії Луїс Діас підписав контракт з Баварією 2025-07-31 08:26
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