Спорт 19-річний український воротар достроково розірвав контракт із німецьким Баєром

2025-08-01 10:27

Український воротар Олександр Петренко змінює клуб. За інформацією Legioners.Ua, 19-річний голкіпер достроково розірвав контракт із німецьким Баєром за обопільною згодою сторін та найближчим часом стане гравцем празької Славії.

Зазначається, що Петренко підпише довгострокову угоду зі столичним клубом - контракт розрахований на 4,5 роки. Фінансові умови угоди наразі не розголошуються.

У Славії планують поступово інтегрувати українця до основної команди. Клуб ухвалив рішення підписати голкіпера після успішного перегляду.