ВІЙНА В Україні На Одещині затримали начальника ТЦК, який вимагав $2 тисячі за зняття з розшуку та надання відстрочки від мобілізації

2025-10-15 16:47

На Одещині правоохоронці затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі. Посадовець вимагав $2 тис. за врегулювання питання військового обліку, повідомляє Національна поліція.

"За даними слідства, начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі двох тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації. При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішення питання буде неможливим", - мовиться у повідомленні.

Слідчі затримали посадовця у середмісті Одеси після того, як він одержав двома частинами всю обумовлену суму. В якості речових доказів поліціянти вилучили гроші, документацію та інші речі.

Посадовцю вже оголосили підозру в в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

