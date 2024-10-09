Политика Відомий пластичний хірург Олександр Бебих показав кохану: жінка має «приводи» за проституцію і наркотики

2024-10-09 19:51

Київський пластичний хірург Олександр Бебих опублікував спільне фото з Віолетою Зайнуліною-Вайсман. У ЗМІ ця жінка згадувалась через проституцію і вживання наркотиків.

Пластичний хірург однієї з найдорожчих столичних клінік Cosmetic Surgery clinic Олександр Бебих засвітив кохану. Він опублікував в Instagram спільне фото, підписавши його: «Одна людина за місяць може може заставити вас відчувати те, що інші не зможуть і за роки, це питання хімії, а не часу».

У дописі він відмітив користувачку @vi.ism. Цей аккаунт належить Віолетті Зайнуліній-Вайсман. Уродженка Львівщини 1995 року народження, закінчила філософський факультет КНУ ім. Т.Г.Шевченка. Дівчина раніше потрапляла в поле зору медіа у звʼязку зі своєю незаконною діяльністю.

Зокрема, як повідомляв Інформатор, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінку спіймали в центрі Києва «на гарячому» – під час надання сексуальних послуг. На неї був складений адміністративний протокол, щоправда, відпустили її після надання попередження.

Зайнуліна також проходить як свідок по статті 302 Кримінального кодексу України «Створення або утримання місць розпусти і звідництво». Згодом жінка змінила прізвище на Вайсман. Вона публікувала скріншоти своїх переписок із клієнтами, де вказувала вартість послуг ескорту – 1000-1500 доларів.

Кілька років тому жінку в Оболонському районі Києва зупинили патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водійкою поліцейські помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти експертизу вона відмовилась.

У її автомобілі було знайдено пакетики з порошкоподібною речовиною. Зі слів затриманої, наркотики – для власного вжитку. На жінку патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

За керування автомобілем у стані сп’яніння Віолету Зайнуліну-Вайсман також затримували в 2018 році.