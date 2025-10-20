Політика Володимир Зеленський заявив, що зупинити розмовами путіна не вийде - потрібен силовий тиск

2025-10-20 12:35

Війна триває лише тому, що росія не хоче її завершувати. Зупинити розмовами правителя рашистів не вийде - потрібен тиск. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Telegram.

"Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме росія постійно гальмує цей процес - маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що москва не хоче її завершувати", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на критичну й цивільну інфраструктуру України. Лише цього тижня росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів.

"Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську оборонку, двосторонні та багатосторонні формати. Зупинити розмовами путіна не вийде - потрібен тиск. Світ бачить, що росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя", - заявив президент.