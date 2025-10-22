Стало відомо, скільки ще боїв збирається провести Олександр Усик до завершення кар’єри

Генеральний директор команди Олександра Усика Сергій Лапін поділився інформацією для Ring Magazine про те, скільки ще поєдинків збирається провести абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.
Згідно з наявними даними, Олександр не планує третю зустріч з Тайсоном Ф’юрі, проте він має намір провести близько п’яти боїв до завершення кар’єри.
Нагадаємо, раніше Усик повідомив, до якого віку планує залишатися в боксі.
Раніше Олександр Усик вказував, що сподівається провести два поєдинки перед завершенням кар’єри, проте після реваншу з Даніелем Дюбуа, який відбувся цього літа, український абсолютний чемпіон світу змінив свою думку.