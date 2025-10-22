Спорт Стало відомо, скільки ще боїв збирається провести Олександр Усик до завершення кар’єри

2025-10-22 09:35

Генеральний директор команди Олександра Усика Сергій Лапін поділився інформацією для Ring Magazine про те, скільки ще поєдинків збирається провести абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.

Згідно з наявними даними, Олександр не планує третю зустріч з Тайсоном Ф’юрі, проте він має намір провести близько п’яти боїв до завершення кар’єри.

Нагадаємо, раніше Усик повідомив, до якого віку планує залишатися в боксі.

Раніше Олександр Усик вказував, що сподівається провести два поєдинки перед завершенням кар’єри, проте після реваншу з Даніелем Дюбуа, який відбувся цього літа, український абсолютний чемпіон світу змінив свою думку.

