Спорт Чемпіон світу Олександр Усик приїхав до Таїланду для участі в щорічній боксерській конвенції WBC

2025-12-02 09:36

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF, IBO Олександр Усик приїхав до Таїланду для участі в щорічній боксерській конвенції WBC.

Зазначається, що цьогорічне зібрання триває з 30 листопада по 5 грудня 2025 року в готелі Marriott Marquis Queens Park.

Після прибуття українського боксера зустрів президент організації Маурісіо Сулейман.

Пресслужба WBC опублікувала відео з приїздом Усика і підписала пост:

"Один із найвидатніших суперважковаговиків усіх часів відвідав конвенцію WBC у Таїланді. Грайте в шахи, а не в шашки".