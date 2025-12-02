Чемпіон світу Олександр Усик приїхав до Таїланду для участі в щорічній боксерській конвенції WBC

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, IBF, IBO Олександр Усик приїхав до Таїланду для участі в щорічній боксерській конвенції WBC.
Зазначається, що цьогорічне зібрання триває з 30 листопада по 5 грудня 2025 року в готелі Marriott Marquis Queens Park.
Після прибуття українського боксера зустрів президент організації Маурісіо Сулейман.
Пресслужба WBC опублікувала відео з приїздом Усика і підписала пост:
"Один із найвидатніших суперважковаговиків усіх часів відвідав конвенцію WBC у Таїланді. Грайте в шахи, а не в шашки".