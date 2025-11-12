ВІЙНА В Україні В Харкові затримали ворожого агента, який встановлював у парку розтяжку з гранатою

2025-11-12 08:25

Військові контррозвідники "на гарячому" затримали в Харкові агента російської ФСБ, коли він встановлював розтяжку з гранатою Ф-1 в одному з парків міста. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що на ворога працював 62-річний місцевий житель, якого росіяни завербували через його дружину, що проживає на москві та працює на ФСБ.

Для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати. За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста, – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно затримали терориста в темну пору доби на місці запланованого підриву.

Також встановлено, що після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання ФСБ: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) з пластиду та вибухової рідини. Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік.

Під час обшуків у затриманого вилучили "кнопковий" телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з ворогом.

Агенту повідомили про підозру за статтями про державну зраду, вчинену в умовах військового стану і готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.111, ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.