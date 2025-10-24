Політика Марко Рубіо заявив, що США все ще хочуть провести зустріч з росією

2025-10-24 11:32

США все ще хочуть зустрітися з росією, попри запроваджені адміністрацією Дональда Трампа санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає CNN.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ, і ми продовжимо це обговорення. Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", - сказав він.

Держсекретар додав, що Трамп неодноразово говорив протягом кількох місяців, що в якийсь момент "йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в мирній угоді. Сьогодні той день, коли він вирішив щось зробити".

Нагадаємо, США ввели санкції проти провідних російських нафтових компаній, закликавши росію невідкладно погодитися на припинення бойових дій.

Трамп заявив, що скасував очікувану зустріч з путіним. Американський лідер пояснив, що вирішив не проводити переговори з російським правителем, оскільки вважав, що не зможе досягти бажаного результату.

subscriber subscriber

Еще по теме

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив ЗМІ у спробах зірвати зустріч Трампа і птн у Будапешті

2025-10-23 10:27

Трамп збереже жорсткі мита на індійський імпорт доти, доки країна купуватиме російську нафту

2025-10-21 11:31

Дональд Трамп виявився одним із найбільших інвесторів у криптовалюту у світі

2025-10-17 14:39

Дональд Трамп підтвердив, що отримав прохання про помилування від відомого репера P. Diddy

2025-10-10 13:30

Еще новости в разделе "Політика"

Євросоюз розглядає можливість реформування процедури прийому нових членів - чим це допоможе Україні

2025-10-24 16:44

Марко Рубіо заявив, що США все ще хочуть провести зустріч з росією

2025-10-24 11:32

Володимир Зеленський в Брюселі прокоментував нові санкції проти рашистів

2025-10-23 13:35

Євроcоюз щойно схвалив 19 пакет санкцій проти росії через її загарбницьку війну проти України

2025-10-23 12:30
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Євросоюз розглядає можливість реформування процедури прийому нових членів - чим це допоможе Україні 2025-10-24 16:44
Марко Рубіо заявив, що США все ще хочуть провести зустріч з росією 2025-10-24 11:32
Володимир Зеленський в Брюселі прокоментував нові санкції проти рашистів 2025-10-23 13:35
Євроcоюз щойно схвалив 19 пакет санкцій проти росії через її загарбницьку війну проти України 2025-10-23 12:30