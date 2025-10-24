Політика Марко Рубіо заявив, що США все ще хочуть провести зустріч з росією

2025-10-24 11:32

США все ще хочуть зустрітися з росією, попри запроваджені адміністрацією Дональда Трампа санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає CNN.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ, і ми продовжимо це обговорення. Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", - сказав він.

Держсекретар додав, що Трамп неодноразово говорив протягом кількох місяців, що в якийсь момент "йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в мирній угоді. Сьогодні той день, коли він вирішив щось зробити".

Нагадаємо, США ввели санкції проти провідних російських нафтових компаній, закликавши росію невідкладно погодитися на припинення бойових дій.

Трамп заявив, що скасував очікувану зустріч з путіним. Американський лідер пояснив, що вирішив не проводити переговори з російським правителем, оскільки вважав, що не зможе досягти бажаного результату.