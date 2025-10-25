Політика Трамп отримав право направити війська Національної гвардії до Портленда попри заперечення місцевої влади

2025-10-25 10:31

Президент Дональд Трамп може направити війська Національної гвардії до Портленда (штат Орегон) попри заперечення місцевої влади. Таким є рішення Апеляційного суду США, передає Reuters.

Колегія з трьох суддів 9-го окружного Апеляційного суду США задовольнила прохання Міністерства юстиції призупинити виконання наказу судді, який блокував розгортання військ, поки триває судове оскарження дій Трампа.

Як зазначили у суді, направлення Національної гвардії було належною відповіддю на дії протестувальників, які пошкодили федеральну будівлю та погрожували співробітникам Імміграційної та митної служби США.

Рішення підтримали окружні судді Бріджит Бейд та Раян Нельсон, яких призначив Трамп ще під час своєї першої каденції. Нельсон також заявив, що суди не мають права навіть переглядати рішення президента про відправку військ.

Окружна суддя Сьюзен Грейбер, призначена президентом-демократом Біллом Клінтоном, висловила незгоду.Вона вважає, що дозвіл на відправку військ у відповідь на «просто незручні» протести є "не просто абсурдним", а й небезпечним, і вона закликала 9-й окружний суд скасувати це рішення, перш ніж Трамп матиме можливість направити війська.

Генпрокурор штату Орегон Ден Рейфілд також закликав 9-й окружний суд переглянути це рішення, яке, за його словами, ставить Америку на "небезпечний шлях".