Політика Лідери Таїланду і Камбоджі в присутності Дональда Трампа підписали мирну угоду

2025-10-27 10:27

Лідери Таїланду і Камбоджі на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Малайзії в присутності президента США Дональда Трампа підписали мирну угоду, яка дозволить покласти край їхньому прикордонному конфлікту. Про це повідомляє Associated Press .

Розширену угоду про припинення вогню, укладену в липні для зупинки бойових дій на кордоні між двома державами, у неділю підписали в Куала-Лумпурі прем’єр-міністри Таїланду і Камбоджі Анутін Чарнвіракул та Хун Манет.

Вони назвали угоду "спільною декларацією" про припинення вогню, тоді як Трамп назвав її "Куала-Лумпурськими мирними угодами".

Умови угоди включають звільнення Таїландом 18 камбоджійських солдатів, які перебували в полоні, та початок виведення важкої зброї з прикордонної зони обома сторонами.

У свою чергу Трамп заявив, що підписує економічні угоди з обома цими країнами, а також має підписати торговельну угоду з Малайзією пізніше цього ж дня.

У липні на кордоні двох країн спалахнули масштабні бої, що призвели до десятків жертв та переміщення сотень тисяч людей. Тоді Трамп пригрозив Бангкоку і Пномпеню підвищенням тарифів проти обох сторін, після чого вони швидко припинили вогонь.