Економіка Курс гривні знову помітно знизився відносно долара та євро в обмінних пунктах

2025-10-29 11:28

Курс гривні знову знизився відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара додав 2 копійки і сягнув рівня 42,34 гривні, курс євро зріс на 9 копійок до 49,43 гривні.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,75 гривні, а євро – по 48,73 гривні.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 1 копійку і перебуває на рівні 42,09-42,124 грн/долар купівля-продаж.

Нагадаємо, за період 20-24 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 641,65 млн доларів, при цьому купив 500 тися доларів. Це на 38,4 млн доларів більше, ніж позаминулого тижня.

Раніше у Нацбанку запевнили, що ситуація контролюється, а коливання курсу гривні зумовлені ринковими та сезонними факторами.