ВІЙНА В Україні Рашисти сьогодні знову завдали ударів по енергетичним об’єктам в кількох областях України

2025-09-25 16:46

Рашисти завдали ударів по енергетичним об’єктам в кількох областях. Про це повідомило Укренерго у четвер, 25 вересня.

"Упродовж минулої доби та сьогодні вночі і вранці ворог ударними дронами атакував енергетичні об’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього знеструмлені споживачі у Чернігівській та Миколаївській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим споживання електроенергії сьогодні вранці знизилось на 1,9% у порівнянні з показником у середу.

"Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів, крім частини західних та південно-східних областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в Укренерго.

Енергетики просять споживачів перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Раніше у четвер стало відомо, що вранці росіяни масовано атакували ударними дронами Ніжин в Чернігівській області. Потраждав об'єкт критичної інфраструктури, через що виникли проблеми зі світлом та водою.