Економіка Курс гривні після тривалого зниження трохи зміцнився відносно долара та євро

2025-10-30 10:27

Курс гривні трохи зміцнився відносно долара і євро в обмінних пунктах піля тривалого зниження. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара впав на 3 копійки і склав 42,28 гривні, а євро подешевшав на 5 копійок до 49,35 гривні.

В обмінниках купують долар у середньому купують по 41,69 гривні, а євро – по 48,64 гривні.

На міжбанку американська валюта додала в ціні 1 копійку і перебуває на рівні 41,95-41,98 грн/долар купівля-продаж.

Нагадаємо, за період 20-24 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 641,65 млн доларів, при цьому купив 500 тисяч доларів. Це на 38,4 млн доларів більше, ніж позаминулого тижня.