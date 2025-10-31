Політика Сі запевнив Трампа, що Китай впевнений у своїй економіці та в здатності протистояти будь-кому

2025-10-31 10:27

Китай "впевнений у своїй економіці" та в здатності протистояти різного роду проблемам та ризикам. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін на переговорах із президентом США Дональдом Трампом у південнокорейському місті Пусан, повідомляється в комюніке переговорів двох лідерів, опублікованому МЗС КНР.

"Економіка Китаю демонструє добрі темпи розвитку: зростання за перші три квартали цього року становило 5,2%, а обсяг імпорту та експорту товарів у глобальному масштабі зріс на 4%", - запевнив Сі.

Він також стверджував, що такі позитивні результати досягнуті всупереч внутрішнім та зовнішнім труднощам і далися його країні нелегко.

"Китайська економіка - це величезний океан, зі значними масштабами, стійкістю та потенціалом. Ми маємо впевненість і здатність впоратися з будь-якими ризиками та викликами", - додав Сі.

Проте Китай виступає за загальний розвиток всіх країн і ніколи не мав наміру змагатися за світове панування з будь-якою державою, заявив очільник китайського правлячого режиму.

"Ми ніколи не хотіли кидати виклик або замінювати будь-кого. Натомість ми зосередилися на тому, щоб вести свій власний бізнес, бути кращою версією самих себе і ділитися можливостями розвитку з країнами по всьому світу", - резюмував свій спіч Сі.