Політика Дональд Трамп заявив, що не зміг зустрітися з Кім Чен Ином через надто щільний графік

2025-11-01 10:31

Щільний графік під час азіатського турне завадив президенту США Дональду Трампу зустрітися та поговорити з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Проте американський лідер готовий повернутися в регіон для такої зустрічі в майбутньому. Про це заявив сам Трамп, розмовляючи з журналістам на борту Air Force One після вильоту з Південної Кореї.

"Ми так і не змогли поговорити, тому що... знаєте, я був надто зайнятий, щоб зустрітися з ним цього разу, але я можу повернутися", - пояснив голова Білого дому.

Протягом своєї першої каденції Трамп зустрічався з Кімом тричі: в Сінгапурі в червні 2018 року, в столиці В'єтнаму Ханої в лютому 2019 року та на спільній зоні безпеки між КНДР та Північною Кореєю в Пханмунджомі в червні 2019 року.

