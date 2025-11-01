Курйози В Австралії школярів звільнили від державного іспиту через помилку вчителів

2025-11-01 13:34

В Австралії трапився курйоз перед державними іспитами. У дев’яти середніх школах Квінсленду вчителі протягом року готували старшокласників не до тієї теми: замість Юлія Цезаря вони вивчали життя та правління його наступника - Августа.

Як повідомляє AP News, помилку виявили лише за кілька днів до іспиту з давньої історії. Через ситуацію 140 учнів звільнили від тестування.

У Квінслендській службі навчальних програм пояснили, що ще два роки тому повідомили всім 180 школам штату про зміну теми іспиту на Юлія Цезаря. Проте частина навчальних закладів не оновила програму і продовжила викладати стару тему.

Міністр освіти штату Джон-Пол Ленгбрук назвав ситуацію "надзвичайно травматичною" для школярів і пообіцяв провести розслідування.

"Я дуже незадоволений тим, що сталося. Я забезпечу, щоб жоден учень не був поставлений у невигідне становище через цю помилку", - наголосив він.

Тепер чиновники з’ясовують, як могла статися така плутанина, аби уникнути подібних випадків у майбутньому. Тим часом батьки скаржаться, що паніка навколо іспиту відволікла дітей від підготовки до інших предметів.

Учні, які не складали іспит, отримають підсумкову оцінку на основі решти навчальних результатів, що становлять 75% річного балу.