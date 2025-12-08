Політика Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні вийшли на фінішну пряму

2025-12-08 13:32

Переговори щодо завершення війни росії проти України нібито "виходять на фінішну лінію". Проте ключовими залишаються питання контролю над Донбасом та Запорізькою АЕС. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

"Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми тепер на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", - стверджує Келлог.

За його словами, якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".

Спецпредставник президента США також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.

Він нагадав, що Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 тисяч військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 тисяч бійців.

"Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони солдатів. Подумайте про це. Це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту", - підсумував свою промову Келлог.