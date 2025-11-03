Політика Дональд Трамп знову заявив, що війну в Україні можливо врегулювати приблизно за кілька місяців

2025-11-03 16:44

Війну в Україні можливо врегулювати приблизно "за кілька місяців". Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю CBS News.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може, на його думку, війна в Україні завершитися протягом пари місяців, Трамп відповів ствердно.

"Я думаю, що ми це зробимо, так", - сказав американський лідер.

За словами Трампа, росія прагне відновлення контактів із США. "Я думаю, він (російський диктатор путін - ред.) дійсно хоче вести справи зі США", - зазначив американський президент.

За словами Трампа, його досвід у сфері торгівлі дозволив досягати результатів у відносинах із різними країнами.

"Це спрацювало з Індією, і це спрацювало з Пакистаном, і це спрацювало з 60% цих країн. Можу вам сказати, якби не тарифи та торгівля, я б не зміг укласти ці угоди", - сказав Трамп.