Економіка В Україні у першому півріччі 2025 року на 30% зросли продажі нових та вживаних електромобілів

2025-07-09 10:29

В Україні у першому півріччі 2025 року зареєстровано 31753 електромобілі, що на 30% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що легкових авто зареєстровано 30763 од. (+28%); комерційних - 987 од. (+112%); електробусів - 3 од. (+200%).

Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.

До ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025 року увійшли:

BYD Song Plus EV - 967 од.;

VOLKSWAGEN ID.Unyx - 830 од.;

HONDA eNS1 - 441 од.;

ZEEKR 7X - 402 од.;

ZEEKR 001 - 366 од.

Серед ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

TESLA Model Y - 2968 од.;

NISSAN Leaf - 2853 од.;

TESLA Model 3 - 2670 од.;

KIA Niro EV - 1664 од.;

HYUNDAI Kona Electric - 1496 од.

Нагадаємо, в Україні у червні автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.