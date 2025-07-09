В Україні у першому півріччі 2025 року на 30% зросли продажі нових та вживаних електромобілів

В Україні у першому півріччі 2025 року зареєстровано 31753 електромобілі, що на 30% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що легкових авто зареєстровано 30763 од. (+28%); комерційних - 987 од. (+112%); електробусів - 3 од. (+200%).
Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18% проти 20% торік.
До ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2025 року увійшли:
Серед ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
Нагадаємо, в Україні у червні автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.