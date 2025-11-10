Політика Дональд Трамп повідомив, що ситуація з шатдауном у США наближається до розв’язання

2025-11-10 12:35

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ситуація з шатдауном у країні наближається до розв’язання. CNN пише про угоду республіканців і демократів у Сенаті.

"Схоже, ми наближаємося до завершення шатдауну. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро", - сказав Трамп журналістам.

За даними телеканалу, у Сенаті досягнуто двопартійної угоди про фінансування уряду до 30 січня. Також передбачено проведення голосування щодо законопроєкту про доступне медичне обслуговування, яке заплановане на грудень.

Джерела повідомляють, що угода включає скасування рішення Трампа про звільнення федеральних службовців і положення, яке унеможливить подібні дії в майбутньому. Окрім цього, документ забезпечить фінансування продовольчих талонів на весь 2026 фінансовий рік.

Відомо, що щонайменше вісім сенаторів-демократів погодилися підтримати угоду, досягнуту в неділю ввечері за посередництва трьох колишніх губернаторів та інших політичних діячів.

Угода також гарантує, що всім федеральним службовцям буде виплачено компенсацію за час призупинення роботи.

За інформацією CNN, голосування у Сенаті щодо завершення шатдауну може відбутися вже найближчими годинами.