На Львівщині викрили заступника командира військової частини, який відправляв військових на приватні роботи

2025-10-16 10:27

Працівники Державного бюро розслідувань викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який відправляв військовослужбовців виконувати приватні роботи - замість служби вони клали бруківку, робили ремонт у його будинку та навіть встановлювали пам’ятники на могилах. Про це повідомила пресслужба ДБР.



За даними слідства, заступник командира "допомагав" знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир "виділив" кількох військових, які фактично працювали на підприємця.



Упродовж березня - вересня ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.



Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами.



Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.



Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.



Заступнику командира повідомлено про підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн гривень. Його також відсторонено від посади.