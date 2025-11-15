Трабзонспор розглядає можливість продажу українського захисника Арсенія Батагова за 15 мільйонів євро

Трабзонспор розглядає можливість продажу Арсенія Батагова та придбання іншого футболіста з України.
Як відомо, захисник турецького клубу та збірної України Батагов отримав травму м’яза і наразі не зможе допомогти ні національній команді, ані Трабзонспору.
У зв’язку з цим керівництво клубу звернуло увагу на захисника київського Динамо Тараса Михавка, який менш схильний до травм, повідомляє Gunebakis.
Зазначається, що президент Ертогрул Доган проявляє інтерес до підписання 20-річного центрального захисника.
Варто додати, що Трабзонспор сподівається виручити від продажу Арсенія Батагова щонайменше 15 мільйонів євро.