Спорт Трабзонспор розглядає можливість продажу українського захисника Арсенія Батагова за 15 мільйонів євро

2025-11-15 09:32

Трабзонспор розглядає можливість продажу Арсенія Батагова та придбання іншого футболіста з України.

Як відомо, захисник турецького клубу та збірної України Батагов отримав травму м’яза і наразі не зможе допомогти ні національній команді, ані Трабзонспору.

У зв’язку з цим керівництво клубу звернуло увагу на захисника київського Динамо Тараса Михавка, який менш схильний до травм, повідомляє Gunebakis.

Зазначається, що президент Ертогрул Доган проявляє інтерес до підписання 20-річного центрального захисника.

Варто додати, що Трабзонспор сподівається виручити від продажу Арсенія Батагова щонайменше 15 мільйонів євро.