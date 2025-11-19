Економіка Китай одразу на на дві третини скоротив закупівлі російської нафти через ризик потрапити під санкції

2025-11-19 13:36

Китайські компанії значно зменшили закупівлі російської нафти через ризик потрапити під вторинні санкції. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані галузевої аналітичної фірми Rystad Energy AS.

Так, китайський імпорт російської морської сирої нафти може скоротитися на 500-800 тис. барелів на добу цього місяця, або на дві третини від нормального рівня. Тоді як імпорт з Ірану може скоротитися на 200-400 тис. барелів на день, або на 30%.

Зазначається, що великі державні нафтопереробні компанії КНР призупинили закупівлі сирої нафти російської марки ESPO, яка становить основну частину імпорту Китаю з рф, після санкцій США проти Роснєфті та Лукойла.

Санкції Вашингтону також торкнулися китайського нафтового терміналу Rizhao, який обробляв близько 10% імпорту сирої нафти до Китаю, що також обмежило потоки з Ірану.

Деякі приватні китайські нафтопереробні заводи (НПЗ), які зазвичай більш толерантні до ризику, коли справа доходить до купівлі чутливої нафти, також уникають російської нафти. Їхня обережність з’явилася після того, як Європейський Союз та Велика Британія внесли до чорного списку компанію Shandong Yulong Petrochemical Co., яка була основним покупцем російської нафти.

Відмічається, що усе це разом створило незвичайний рівень тривоги на ринку.

Наголошується, що нервозність серед китайських покупців виникає і на тлі скорочення закупівель російської нафти індійськими НПЗ, що свідчить про те, що зусилля Заходу позбавити Кремль коштів на війну в Україні нарешті дають результат.

Однак стійкість портів, які вже перебувають у чорному списку, таких як Dongjiakou в провінції Шаньдун, дозволяє припустити можливість відновлення потоків без суворого контролю та забезпечення дотримання санкцій, попереджає агентство Bloomberg.