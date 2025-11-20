ВІЙНА В Україні ЗМІ Мирний план США включає відмову України від територій, деяких видів зброї та скорочення ЗСУ

2025-11-20 08:26

США у межах мирного плану нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки, відмовитися від деяких видів озброєння та скоротити чисельность Збройних сил. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.



За інформацією видання, розроблена США концепція передбачає відмову Києва від частини території та частини озброєння.



Також джерела агентства сказали, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних сил України.



За словами джерел, Вашингтон хоче, щоб "Київ погодився з основними пунктами".

Нагадаємо, портал Axios повідомив, що адміністрація Дональда Трампа таємно розробляє ідею нового плану припинення війни в Україні та консультується для цього з Москвою. Йдеться про план із 28 пунктів.