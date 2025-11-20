Політика Дональд Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні

2025-11-20 12:29

Президент США Дональд Трамп не може швидко завершити війну в Україні і "трохи розчарований" російським правителем Володимиром Путіним. Про це американський лідер заявив під час виступу на інвестиційному форумі США - Саудівська Аравія.



Трамп вкотре наголосив, що за час свого президентства йому вдалося врегулювати "вісім лютих конфліктів". Тепер у нього залишився лише один - війна в Україні.



За словами президента США, "хороші стосунки" з Путіним давали впевненість у тому, що він зможе "легко завершити" війну, однак це виявилося не так просто.



"Вісім лютих конфліктів! Я владнав вісім війн! У мене залишилась одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає. Я думав, що це буде найлегше," - заявив Трамп.