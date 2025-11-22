Курйози Вперше в історії віртуальна ШІ-зірка прорвалася в престижний американський радіочарт Billboard

2025-11-22 16:45

Вперше в історії американського радіочарту Billboard з’явилася артистка, якої не існує в реальному житті. Віртуальна виконавиця Xania Monet, створена штучним інтелектом, дебютувала на 30-й позиції в престижному хіт-параді Adult R&B Airplay.

Як повідомляє Oddity Central, Xania потрапила до рейтингу завдяки пісні How Was I Supposed to Know?, яку транслювали 15 із 57 радіостанцій, що формують чарт.

Проєкт Xania Monet належить поетесі та авторці пісень із Міссісіпі Телішi "Ніккі" Джонс, яка пише тексти й використовує платформу Suno AI, щоб перетворити їх на музику. Артистка створена, щоб передавати людські емоції через цифрові засоби.

"Ми використали ШІ для вдосконалення нашого мистецтва. Ми самостійно створили R&B-музику та тексти, засновані на справжньому життєвому досвіді та уроках. ШІ допоміг нам втілити це в реальність і донести його до світу. Але мистецтво і сенси повністю людські" - наголосив менеджер Xania Monet.