ВІЙНА В Україні На кордонах України почали діяти оновлені правила для транспортних засобів

2025-11-25 08:24

У системі єЧерга розпочали діяти оновлені правила для вантажних транспортних засобів, що передбачають продовження часу прибуття до кордону один раз на 60 днів. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.



В оновлених правилах передбачається, що тривалість продовження вантажівок лишається незмінною - 4,6,8 або 10 годин.

"Це допоможе уникати ситуацій, коли продовження використовували для "підбору" зручного часу або відкладання перетину через вихідні", - наголосили у відомстві.



Водночас зазначається, що коли під час однієї черги користувач замінить тягач і використає продовження для обох авто, система зараховуватиме як продовження для кожного з них. Таким чином наступна можливість з’явиться через 60 днів.



Серед інших оновлень передбачено, що для вантажівки (тягача) неможливо створити нову чергу протягом 14 днів, якщо було вчинено порушення, зокрема двічі поспіль скасування черги у статусі "в’їзд до ПП", двічі поспіль неприбуття до пункту пропуску та двічі поспіль відбулося скасування черги протягом 30 днів черги за добу до в’їзду.



Порушення будуть відображатись в кабінеті користувача в єЧерзі.



У такий спосіб Мінрозвитку прагне вирішити проблеми, які призводять до штучного збільшення черги, неможливості прогнозувати рух, затримок і різкого пришвидшення черги (особливо у вихідні), погіршення умов для добросовісних перевізників.