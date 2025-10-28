Спорт Фабіо Вордлі отримав право на зустріч Олександром Усиком - бій чемпіонів вже призначено

2025-10-28 09:25

Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера, завдяки чому тепер він став обов’язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, Олександром Усиком.

Промоутер чемпіона WBO у важкій вазі Фабіо Вордлі Френк Воррен розповів, коли може відбутися бій проти українського боксера: "Бій уже призначено, тому зараз почнеться період переговорів. Якщо не вдасться досягти угоди, поєдинок буде виставлено на торги. Але я вірю, що ми домовимось.

Бій відбудеться, звичайно, лише наступного року. Думаю, це буде десь у березні. Я б хотів, щоб це було у Великій Британії, але для цього бою є лише два місця - або Ер-Ріяд, або Лондон. Я б провів його на Вемблі, і це був би sold out.

Ти знаєш, чого чекати від Усика, і ти знаєш, чого чекати від Фабіо, буде цікаво. Фабіо - один із найзахопливіших боксерів світу. Виправте мене, якщо помиляюся, але, за оцінками букмекерів, Фабіо не міг би цього зробити з Паркером. Але знаєте що? Він продовжує це робити. Це факт життя.

Як усі говорили перед боєм, є рівні. Є рівні, а потім є Фабіо Вордлі, у якого є вирівнювач. Якщо він тебе зачепить ним, ти вибуваєш із гри. Звичайно, Усик буде величезним фаворитом, я це розумію. Але якщо Фабіо його зачепить, Усик повинен мати надзвичайно міцний підборіддя, щоб витримати таку силу", - цитує The Ring промоутера Фабіо Вордлі.