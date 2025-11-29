Світ Музична ікона та благодійник Елтон Джон підтвердив, що швидко втрачає зір

2025-11-29 14:36

Стало відомо, як нині почувається світова музична ікона та благодійник Елтон Джон, який осліп на одне око. У новому інтерв’ю для Variety артист зізнався, що попри всі труднощі не втрачає надії на одужання й вірить у прогрес науки.

За словами музиканта, останні 15 місяців стали для нього надзвичайно складними: він практично нічого не бачив і не міг читати. Попри це, Джон переконаний, що має бути терплячим, адже медицина стрімко розвивається.

"Як тільки вчені знайдуть рішення -зі мною все буде гаразд. Це як історія зі СНІДом: не можна втрачати надію, треба бути сильним і постійно шукати шлях до покращення", - наголосив артист.

Його чоловік Девід Ферніш розповів, що деякі методи лікування вже дали позитивний ефект: у лівому оці Е́лтона спостерігається покращення. При цьому у правому оці пошкоджена сітківка, яка природним шляхом не відновлюється, тому лікарі розглядають найсучасніші наукові підходи.

"Ми продовжуємо дослідження й отримуємо пропозиції від багатьох спеціалістів. Це сфера нової науки, але ситуація змінюється дуже швидко", - пояснив Ферніш.

Попри проблеми зі здоров’ям, Елтон Джон залишається оптимістом. Він наголосив, що все ще може виступати й нещодавно грав зі своєю групою на Гран-прі Сінгапуру, що стало для нього натхненням.

"Потрібно просто посміхатися й триматися. Так, інколи мені важко, але в мене є прекрасна сім’я, двоє чудових дітей і він", - музикант тепло подивився на усміхненого Ферніша поруч.