Економіка МВФ висунув Україні низку принципіальниї вимог для продовження програми кредитування

2025-12-02 12:36

МВФ висунув Україні низку ключових вимог для продовження фінансової програми, які зосереджені на необхідності ухвалення реалістичного бюджету на 2026 р. та проведенні масштабної реформи державних доходів.

Серед “маяків” МВФ є реформа “спрощенки”, скасування пільг на безмитне ввезення посилок і збереження “військового збору” назавжди. Ці ініціативи були спрямовані на поповнення бюджету, частина якого надалі фінансувала популістські програми грошових виплат. Є у МВФ й інші вимоги. По-перше, лібералізація ринку газу. Фонд вимагатиме від Києва відмовитися від практики надання пільгових цінових знижок для споживачів. По-друге, детінізація економіки. МВФ наполягає на скороченні тіньової економіки (яку оцінюють у понад 30% ВВП), зокрема шляхом ліквідації сфери застосування податкових пільг для ФОПів. По-третє, девальвація гривні. Кредитор продовжує чинити тиск на НБУ, вимагаючи більш швидкої девальвації гривні для збільшення доходів бюджету, номінованих у гривні.

Уряд, зі свого боку, зобов'язався посилити боротьбу з ухиленням від податків і розширити податкову базу. Зокрема, йдеться про запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, що отримало умовну назву “податок на OLX”, а також про закриття митних лазівок. Фонд вимагає переглянути пільгу, яка наразі звільняє громадян від сплати ПДВ і мита за імпортовані посилки вартістю до 150 євро.

Окремим важливим блоком є перегляд спрощеної системи оподаткування. МВФ наполягає на встановленні чітких критеріїв для визначення трудових відносин між компаніями та фізичними особами-підприємцями (ФОП). Крім того, за даними ЗМІ, фонд уже вимагає запровадити обов'язкову сплату податку на додану вартість (ПДВ) для всіх ФОПів, чий річний дохід перевищує 1 млн грн.

“Фактично це змусить стати платниками ПДВ усіх спрощенців, окрім тих, хто працює на першій групі”, - каже народний депутат Ярослав Железняк.

Фонд також наполягає на збереженні 5% військового збору навіть після закінчення війни, хоча чинне законодавство передбачає його повернення до рівня 1,5% після завершення воєнного стану. Железняк оцінив ці жорсткі вимоги як прямий наслідок “абсолютно нестримного популізму” української влади.

Серед інших узгоджених заходів - боротьба з тіньовою економікою через підвищення конкуренції в публічних закупівлях та усунення прогалин у трудовому законодавстві. НБУ, згідно з домовленостями, продовжить політику стримування інфляції та поступового розширення гнучкості валютного курсу. Також МВФ наполягає на захисті незалежності антикорупційних установ і проведенні реформи податкової та митної служб, що включає заміну керівництва Державної митної служби та модернізацію ІТ-систем. Фонд підкреслив готовність адаптувати програму залежно від перебігу війни та мирних переговорів, однак офіційно програма буде затверджена лише після відповідного рішення Виконавчої ради МВФ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Швеція закликала посилити підтримку України коштом репараційного кредиту з заморожених активів

2025-12-02 11:34

В Євросоюзі зросли опасіння, що МВФ може скасувати надання нових кредитів Україні

2025-11-06 12:29

МВФ погіршив свій прогноз щодо термінів закінчення повномасштабної війни в Україні

2025-10-20 14:39

Скільки Україні потрібно коштів для покриття дефіциту бюджету та підтримки енергетичного сектору

2025-10-18 10:31

Еще новости в разделе "Економіка"

МВФ висунув Україні низку принципіальниї вимог для продовження програми кредитування

2025-12-02 12:36

Bitcoin впав на 6%, знизившись до рівня нижче $86,000 на ранкових торгах

2025-12-02 10:28

Укрпошта запевнила, що не підвищуватиме тарифи на доставку країною

2025-12-01 14:39

З 1 грудня трифи на доставку товарів по Україні збільшуються - наскільни доведеться переплачувати

2025-12-01 10:27
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

МВФ висунув Україні низку принципіальниї вимог для продовження програми кредитування 2025-12-02 12:36
Bitcoin впав на 6%, знизившись до рівня нижче $86,000 на ранкових торгах 2025-12-02 10:28
Укрпошта запевнила, що не підвищуватиме тарифи на доставку країною 2025-12-01 14:39
З 1 грудня трифи на доставку товарів по Україні збільшуються - наскільни доведеться переплачувати 2025-12-01 10:27