Політика Макрон проігнорував заклики опозиції до відставки на тлі політичної кризи у Франції

2025-10-14 09:27

Президент Франції Емманюель Макрон не складе з себе обов'язки президента. Продовження його каденції необхідно для забезпечення стабільності в країні. Про це він заявив під час візиту в Єгипет, повідомляє Reuters.

Він таким чином проігнорував заклики опозиції до відставки на тлі політичної кризи у Франції.

"Ніколи не забувайте, що мандат, наданий французьким народом, полягає в тому, щоб служити, служити і служити, давати відповіді на запитання звичайних французів і робити все можливе для незалежності Франції", – підкреслив він.

За його словами, на своїй посаді він продовжить "забезпечувати стабільність".

Нагадаємо, Франція занурилася в ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли недавно призначений прем’єром Себастьєн Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Лекорню пояснив таке ршенням тим, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані". В минулу п'ятницю Макрон, після тривалих консультацій із ключовими політичними силами, вирішив знову призначити Себастьяна Лекорню на посаду прем’єр-міністра.