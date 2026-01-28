Життя На Одещині судитимуть жінку, викриту на шлюбних аферах з військовими задля їх звільнення зі служби

2026-01-28 13:34

На Одещині судитимуть жінку, викриту на шлюбних аферах з військовими задля їх звільнення зі служби. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Жінка з інвалідністю ІІ групи неодноразово укладала фіктивні шлюби з військовослужбовцями. Користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, вони звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після "медового" місяця жінка поверталася в Україну і подавала на розлучення.

Такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям до 10 тисяч доларів.

Одним і з таких "клієнтів" став інспектор прикордонної служби, який вирішив скористатися "успішним кейсом" та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби.

Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон.

Наразі подружжя обвинувачується в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби. Обвинувальний акт скерований до суду. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

