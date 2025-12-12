Політика Зеленський заявив, що робота над документом про закінчення війни вже на фінішній прямій

2025-12-12 08:24

Україна фіналізує роботу над фундаментальним документом із 20 пунктів, який має визначити параметри закінчення війни з росією. Найближчим часом його планують передати США, повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм.

Він зазначив, що робота над документом ведеться спільно з командою президента США Дональда Трампа та європейськими партнерами і "все має бути надійно та достойно для України".

"Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам... Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття", – підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що сьогодні ж відбудеться розмова з американською стороною щодо документа про процес відбудови та економічного розвитку України після війни.

Він підтвердив, що 11 грудня запланована зустріч у форматі коаліції охочих. Її ключова мета – гарантування майбутньої безпеки та недопущення повторення російської агресії.

"Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає росію від третього вторгнення", – резюмував президент.

