Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили 1 460 російських окупантів
2025-12-11 12:37
Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили 1 460 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.
Загальні бойові втрати рашистів з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб;
- бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од;
- артилерійських систем – 34 992 (+23) од;
- РСЗВ – 1 564 (+1) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 507 (+157) од;
- спеціальної техніки – 4 022 (+3) од.