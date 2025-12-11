ВІЙНА В Україні Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили 1 460 російських окупантів

2025-12-11 12:37

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили 1 460 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати рашистів з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали: