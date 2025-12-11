ВІЙНА В Україні Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили 1 460 російських окупантів

2025-12-11 12:37

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили 1 460 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати рашистів з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 185 080 (+1 460) осіб;
  • бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од;
  • артилерійських систем – 34 992 (+23) од;
  • РСЗВ – 1 564 (+1) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 507 (+157) од;
  • спеціальної техніки – 4 022 (+3) од.
