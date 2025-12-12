Політика Оновлений мирний план включає 20 пунктів - які питання зараз активно обговорюють сторони

2025-12-12 12:35

Скорочений мирний план із 20 пунктів входить до пакета із трьох документів, які сторони активно обговорюють. Серед ключових положень проєкту - створення демілітаризованої зони вздовж лінії фронту, проведення виборів в Україні, надання гарантій безпеки від США, аналогічних статті 5 НАТО тощо.



Україна у середу, 10 грудня, надала свою відповідь США щодо цього мирного плану, однак поки що незрозуміло, які конкретні пропозиції чи зміни Київ вніс у документ. Тим часом європейські дипломати, ознайомлені зі змістом 20-пунктної пропозиції, поділилися з CNN окремими деталями.



Зокрема, план із 20 пунктів передбачає:



- надання Україні гарантій безпеки у форматі статті 5 НАТО про взаємну оборону членів альянсу;

- членство України в Європейському Союзі до 2027 року;

- проведення виборів в Україні - це питання порушували як президент Дональд Трамп, так і Кремль;

- офіційне визнання США окупованих Росією територій, що може означати зміну усталеної політики Вашингтона щодо територіальної цілісності України;

- обмеження чисельності української армії до 800 тисяч осіб (у попередньому плані з 28 пунктів пропонувалася чисельність у 600 тисяч).



Водночас у проєкті не міститься формулювання про заборону Україні коли-небудь приєднуватися до НАТО, але також не передбачено жодної згадки про потенційне членство країни у цьому альянсі.



Європейські дипломати підкреслюють, що скорочений план містить певні пункти з 28-пунктного варіанта (зокрема визнання окупованих територій), що викликає занепокоєння як у Києва, так і серед європейських партнерів.



Крім того, у документі розглядається питання домовленостей між США та Росією щодо заморожених за кордоном російських активів.



Утім, за інформацією ЗМІ, американські чиновники та їхні союзники не вважають переговори стабільними. Низка питань, зокрема пов’язаних із територіями, суттєво гальмують процес. Відсутність ознак готовності Кремля на чолі з Володимиром Путіним до мирного врегулювання додає ситуації напруги.