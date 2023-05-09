ВОЙНА В Украине Чому при зльоті ворожих літаків МіГ оголошують тривогу по країні

2023-05-09 14:32

Чому при зльоті МіГ-31К оголошують тривогу по всій країні?

▪️МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2, так званий "Кинджал", які наша протиповітряна оборона поки що майже не може збити, тому повітряні тривоги оголошуються по всій Україні майже одночасно.

▪️Бойових вильотів цього винищувача з сусідньої з Україною білорусі ще не було, зазвичай він злітає для "тренування" та "залякування".

▪️В будь-якому випадку, просимо вас не ігнорувати оголошені повітряні тривоги, тому що знаючи наших довбанутих сусідів, черговий виліт може стати бойовим.

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