ВІЙНА В Україні Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України наблизились до позначки у 1 млн 250 тис осіб

2026-02-10 12:28

Сили оборони за минулу добу знешкодили 980 російських солдатів. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Загальні бойові втрати рашистів з 24.02.22 по 10.02.26 орієнтовно склали:

  1. особового складу – близько 1 248 560 (+980) осіб,
  2. танків – 11 656 (+2) од,
  3. бойових броньованих машин – 24 018 (+5) од,
  4. артилерійських систем – 37 089 (+33) од,
  5. засобів ППО – 1 297 (+2) од,
  6. БпЛА оперативно-тактичного рівня – 129 160 (+1198) од,
  7. автомобільної техніки та автоцистерн – 77 734 (+182) од,
  8. спеціальної техніки – 4 070 (+1) од.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров поставив стратегічну задачу убивати 50 тисяч російських окупантів на місяць. Перед цим у грудні воїни ЗСУ ліквідували 35 тисяч росіян.

