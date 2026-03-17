ВІЙНА В Україні КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ: ОНОВЛЕНІ ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 17 БЕРЕЗНЯ

2026-03-17 08:24

На Київщині протягом дня задіяно декілька черг погодинних відключень світла.

З приходом весни і потеплінням світла буде дещо більше, проте про відміну графіків стабілізаційних відключень електроенергії говорити ще дуже зарано.

Протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися!

Підгрупа 1.1

(не заплановано)

Підгрупа 1.2 (2г 30хв)

(не заплановано)

Підгрупа 2.1

( не заплановано)

Підгрупа 2.2

( не заплановано)

Підгрупа 3.1

з 19:30 до 22:00

Підгрупа 3.2

( не заплановано)

Підгрупа 4.1

( не заплановано)

Підгрупа 4.2

( не заплановано)

Підгрупа 5.1 (2г 30хв)

з 17:00 до 19:30

Підгрупа 5.2

( не заплановано)

Підгрупа 6.1

(не заплановано)

Підгрупа 6.2

( не заплановано)