КИЇВ: ТИМЧАСОВІ ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА 17 БЕРЕЗНЯ

В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно одразу кілька черг вимушених відключень. Це тимчасові графіки.
Населенню знову доведеться провести певну частину доби без світла.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Група 1: Відключень немає
Група 2: 17:00-19:30
Група 3: Відключень немає
Група 4: Відключень немає
Група 5: Відключень немає
Група 6: Відключень немає
Група 7: 19:30-22:00
Група 8: Відключень немає
Група 9: Відключень немає
Група 10: Відключень немає
Група 11: Відключень немає
Група 12: Відключень немає
Група 13: Відключень немає
Група 14: 17:00-19:30
Група 15: Відключень немає
Група 16: Відключень немає
Група 17: Відключень немає
Група 18: Відключень немає
Група 19: 19:30-22:00
Група 20: Відключень немає
Група 21: Відключень немає
Група 22: Відключень немає
Група 23: Відключень немає
Група 24: Відключень немає
Група 25: Відключень немає
Група 26: 17:00-19:30
Група 27: Відключень немає
Група 28: Відключень немає
Група 29: Відключень немає
Група 30: Відключень немає
Група 31: 19:30-22:00
Група 32: Відключень немає
Група 33: Відключень немає
Група 34: Відключень немає
Група 35: Відключень немає
Група 36: Відключень немає
Група 37: Відключень немає
Група 38: 17:00-19:30
Група 39: Відключень немає
Група 40: Відключень немає
Група 41: Відключень немає
Група 42: Відключень немає
Група 43: Відключень немає
Група 44: Відключень немає
Група 45: Відключень немає
Група 46: Відключень немає
Група 47: Відключень немає
Група 48: 19:30-22:00
Група 49: Відключень немає
Група 50: 17:00-19:30
Група 51: Відключень немає
Група 52: Відключень немає
Група 53: Відключень немає
Група 54: Відключень немає
Група 55: Відключень немає
Група 56: Відключень немає
Група 57: Відключень немає
Група 58: Відключень немає
Група 59: 19:30-22:00
Група 60: Відключень немає